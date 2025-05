Stand: 09.05.2025 22:53 Uhr Titelverteidiger Zverev zieht locker in die zweite Runde ein

Alexander Zverev ist mit einem souveränen Sieg in seine Generalprobe für die French Open in Paris gestartet. Der Titelverteidiger aus Hamburg gewann am Freitagabend sein Auftaktmatch beim Sandplatz-Masters in Rom gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli 6:2, 6:1. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den 20 Jahre alten Litauer Vilius Gaubas. Für Zverev geht es im Foro Italico vor allem darum, Selbstvertrauen für den Sandplatzhöhepunkt in Roland Garros (ab 25. Mai) zu sammeln. | 09.05.2025 22:34