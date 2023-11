Stand: 26.11.2023 09:51 Uhr Theis überzeugt bei Sieg der Clippers gegen Dallas

Basketball-Weltmeister Daniel Theis aus Salzgitter ist mit den Los Angeles Clippers in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die Dallas Mavericks um Superstar Luka Doncic setzte sich das Team des 31 Jahre alten Nationalspielers deutlich mit 107:88 durch. Für Theis war es bereits der vierte Sieg im fünften Spiel seit seinem Wechsel von den Indiana Pacers nach Los Angeles. Von der Bank kommend überzeugte der deutsche Center einmal mehr, in 16 Minuten auf dem Feld sammelte er fünf Punkte, drei Rebounds und einen Block. | 26.11.2023 09:50