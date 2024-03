Stand: 07.03.2024 10:50 Uhr Theis gewinnt in der NBA nach großem Rückstand

Daniel Theis (Salzgitter) hat mit den Los Angeles Clippers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Houston Rockets gewonnen. Theis lag mit seinem Team bereits 20 Zähler hinten und holte mit dem Titelkandidaten dennoch einen 122:116-Sieg. Theis war dabei mit nur neun Minuten Einsatzzeit und sechs Zählern in einer Nebenrolle unterwegs, den größten Anteil am Comeback hatte Kawhi Leonard mit 28 Zählern. | 07.03.2022 10:50