Stand: 11.08.2024 15:47 Uhr Teutonia Ottensen verpatzt Generalprobe für DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt

DFB-Pokalteilnehmer FC Teutonia 05 Ottensen hat in der Fußball-Regionalliga Nord den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hamburger unterlagen der U23 des SV Werder Bremen mit 1:3 (1:1) und kassierten im dritten Saisonspiel die zweite Niederlage. Mann des Tages im Stadion an der Hoheluft war Maik Lukowicz. Der vor einem Jahr von Teutonia zu Werder gewechselte Stürmer erzielte alle Bremer Treffer. Die neu formierten Gastgeber hatten unter der Woche bereits das Aus im Hamburger Verbandspokal gegen den Sechstligisten Klub Kosova verdauen müssen. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) empfangen sie im Millerntorstadion des FC St. Pauli Darmstadt 98 zum Erstunden-Duell im DFB-Pokal. Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord | 11.08.2024 15:46