Stand: 12.07.2023 18:52 Uhr Testspiele: Holstein Kiel siegt, Hannover 96 mit Remis

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den dritten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gefeiert. Im österreichischen Jenbach gab es für die "Störche" am Mittwoch ein 1:0 (1:0) gegen den tschechischen Erstligisten 1. FC Slovacko. Benedikt Pichler erzielte in der 17. Minute den Treffer für die Norddeutschen. Ligakonkurrent Hannover 96 kam in Saalfelden zu einem 2:2 (0:1) gegen den Drittligisten SpVgg Unterhaching. Nicolo Tresoldi markierte in der Partie über 2x60 Minuten beide 96-Tore. Die Saisonvorbereitung der Nord-Zweitligisten | 12.07.2023 18:17