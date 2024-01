Stand: 02.01.2024 11:19 Uhr Testspiel des VfL Osnabrück unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück wird sein Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle am Sonnabend unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragen. Grund hierfür seien "sicherheitsrelevante Gründe", wie der Verein am Dienstag mitteilte. Am Sonntag starten die abstiegsbedrohten Niedersachsen in ihr Trainingslager. Winterfahrplan VfL Osnabrück | 02.01.2024 11:16