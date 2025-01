Stand: 05.01.2025 15:59 Uhr Testspiel: Holstein Kiel besiegt Union Berlin bei Baumgart-Debüt

Holstein Kiel ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist besiegte Ligakonkurrent Union Berlin in einem Test von mehr als 120 Minuten mit 2:1. Damit fügte der Nordclub dem neuen Union-Trainer Steffen Baumgart, der erst kürzlich noch für Zweitligist Hamburger SV tätig war, bei der Premiere die erste Niederlage zu. Für die KSV trafen Armin Gigovic (34.) und Fiete Arp (114.) im Stadion An der Alten Försterei vor 9.035 Besuchern, für Union Yorbe Vertessen (97.). | 05.01.2025 15:47