Stand: 15.08.2024 10:53 Uhr Tessa Blumenberg wechselt vom VfL Wolfsburg zum SC Freiburg

U19-Nationalspielerin Tessa Blumenberg verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und wechselt zum Ligarivalen SC Freiburg. Das teilte der Sportclub am Donnerstag mit. Die gebürtige Borsumerin absolvierte für die zweite Mannschaft der "Wölfinnen" 53 Zweitliga-Partien und feierte in der vergangenen Saison auch ihr Bundesliga-Debüt für den VfL. "Beim SC möchte ich mich vor allem sportlich und persönlich weiterentwickeln. Ich sehe hier optimale Voraussetzungen, um meine ersten Schritte in der Bundesliga zu gehen und freue mich auf die neue Herausforderung", sagte die 19 Jahre alte Mittelfeldakteurin. | 15.08.2024 10:52