Stand: 08.06.2024 16:23 Uhr Tennis in Stuttgart: Erstrunden-Freilos für Zverev

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev steigt bei einer Teilnahme am ATP-Turnier in Stuttgart frühestens am kommenden Mittwoch direkt im Achtelfinale ein. Der 27 Jahre alte Hamburger, der am Sonntag (15 Uhr) bei den French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz um seinen ersten Grand-Slam-Titel kämpft, hat wie die Top Vier der Setzliste - Ben Shelton (USA), Alexander Bublik (Kasachstan) und Frances Tiafoe (USA) - in der ersten Runde ein Freilos. Das teilten die Veranstalter am Sonnabend mit. | 08.06.2024 16:22