Stand: 11.05.2025 16:56 Uhr Tennis in Rom: Zverev mühelos eine Runde weiter

Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Rom mühelos das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Zweite aus Hamburg setzte sich am Sonntag gegen den Litauer Vilius Gaubas nach nur eineinhalb Stunden mit 6:4, 6:0 durch. Im Achtelfinale trifft Zverev nun auf den Franzosen Arthur Fils, gegen den er das bislang letzte Duell in Miami in drei Sätzen verloren hatte. | 11.05.2025 16:56