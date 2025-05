Stand: 07.05.2025 11:22 Uhr Tennis am Rothenbaum mit neuem Titelsponsor

Das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum (17. - 24. Mai) glänzt in diesem Jahr nicht nur mit einem Weltklassefeld, sondern geht auch mit einem neuen Titelsponsor an den Start. Namensgeber ist nun ein Wiener Krypto-Broker. Am Rothenbaum treten neben dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner weitere 13 Top-30-Spieler an. | 07.05.2025 11:22