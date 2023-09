Stand: 24.09.2023 14:35 Uhr Tennis: Zverev zieht in Chengdu ins Halbfinale ein

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich beim ATP-Turnier im chinesischen Chengdu ins Halbfinale gekämpft. Der Hamburger benötigte am Sonntag in einem wechselhaften Viertelfinale knapp drei Stunden, bis das 5:7, 7:5, 6:2 gegen den Serben Miomir Kecmanovic feststand. Der Topgesetzte spielt nun bei seinem ersten Turnier nach dem Viertelfinal-Aus bei den US Open gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov oder den Australier Christopher O'Connell um den Einzug ins Endspiel. | 23.09.2023 14:34