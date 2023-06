Stand: 10.06.2023 11:20 Uhr Tennis: Zverev sagt Start in Stuttgart ab

Alexander Zverevs Start in die Rasensaison verzögert sich wegen der leichten Oberschenkelverletzung, die der Tennis-Olympiasieger während der French Open erlitten hat. Einen Tag nach seinem Halbfinal-Aus teilten die Veranstalter des ATP-Turniers in Stuttgart die Absage des Hamburgers mit. Zverev hatte seinen Verzicht bereits angedeutet. Er hätte "liebend gerne" in Stuttgart gespielt, ließ der 26-Jährige nun mitteilen, "aber das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu". Zverev hatte am Freitag in Roland Garros gegen den Norweger Casper Ruud deutlich verloren (3:6, 4:6, 0:6) und den Einzug in sein zweites Grand-Slam-Finale verpasst. Der Oberschenkel habe eine Rolle gespielt, sagte er. | 10.06.2023 11:20