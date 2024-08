Stand: 16.08.2024 21:14 Uhr Tennis: Zverev müht sich ins Viertelfinale von Cincinnati

Alexander Zverev sucht wenige Tage vor den US Open noch immer seinen Rhythmus auf dem Hartplatz - und steht beim ATP-Masters in Cincinnati dennoch im Viertelfinale. Deutschlands bester Tennis-Spieler gewann am Freitag sein Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 7:5, 7:6 (8:6). Die Leistung des 27-Jährigen war aber schwankend, Zverev haderte sichtlich, zeigte unter anderem Probleme mit dem ersten Aufschlag. Nach gut zwei Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball. Im Viertelfinale trifft der an Position drei gesetzte Deutsche nun auf Ben Shelton (USA/Nr. 12) oder Fabian Marozsan (Ungarn). | 16.08.2024 21:14