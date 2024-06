Stand: 18.06.2024 19:11 Uhr Tennis: Zverev müht sich gegen Otte ins Achtelfinale von Halle

Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle mit viel Mühe das Achtelfinale erreicht. Der French-Open-Finalist rang am Dienstag in seinem Auftaktmatch den Kölner Oscar Otte mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 nieder. Zverev machte das Weiterkommen nach 2:17 Stunden mit seinem ersten Matchball perfekt. Bereits am Mittwoch ist der Hamburger erneut gefordert. Im Kampf um einen Platz im Viertelfinale bekommt es der Weltranglisten-Vierte am Abend mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun. | 18.06.2024 19:11