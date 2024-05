Stand: 12.05.2024 23:03 Uhr Tennis: Zverev im Achtelfinale von Rom

Alexander Zverev hat auch sein zweites Match beim ATP-Masters in Rom ohne Satzverlust für sich entschieden. In der dritten Runde setzte sich der Hamburger gegen Lokalmatador Luciano Darderi nach anfänglicher Mühe mit 7:6 (7:3), 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft der Tennis-Olympiasieger auf Nuno Borges (Portugal). Zverev, 2017 Turniersieger in Rom, hatte zum Auftakt den Australier Aleksandar Vukic souverän mit 6:0, 6:4 ausgeschaltet. | 12.05.2024 22:50