Stand: 19.07.2024 19:05 Uhr Tennis: Seidel scheitert in Budapest im Viertelfinale

Tennisspielerin Ella Seidel hat in Budapest ein weiteres Karriere-Highlight knapp verpasst. Die 19-jährige Hamburgerin, in der Weltrangliste als Nummer 166 geführt, verlor ihr zweites Viertelfinale überhaupt auf der WTA-Tour gegen die an Nummer eins gesetzte Diana Schnaider mit 4:6, 2:6. Die Russin nutzte nach 1:14 Stunden ihren dritten Matchball. In der Vorschlussrunde könnte Schnaider auf eine weitere Deutsche treffen. Auch Eva Lys (Hamburg) steht in Ungarn im Viertelfinale. | 19.07.2022 19:05