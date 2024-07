Stand: 19.07.2024 21:26 Uhr Tennis: Lys im Halbfinale von Budapest, Seidel scheitert

Die Hamburger Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Budapest das Halbfinale erreicht. Die ungesetzte Norddeutsche gewann gegen Rebecca Sramkova aus der Slowakei mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Lys trifft nun auf die Russin Diana Schnaider, die in Ungarn die Nummer eins der Setzliste ist. In ihrem Viertelfinale setzte sich Schnaider gegen Ella Seidel durch. Gegen die 19-jährige Hamburgerin siegte sie mit 4:6, 2:6. Die Russin nutzte nach 1:14 Stunden ihren dritten Matchball. | 19.07.2022 21:25