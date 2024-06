Stand: 24.06.2024 17:32 Uhr Tennis: Korpatsch scheidet in Bad Homburg in Runde eins aus

Tennisprofi Tamara Korpatsch ist beim Rasenturnier in Bad Homburg an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die Hamburgerin verlor gegen die an Position vier gesetzte Beatriz Haddad Maia aus Brasilien 1:6, 6:7 (6:8). Beim Stande von 2:6 im Tiebreak musste die Partie wegen eines Sanitäter-Einsatzes auf der Tribüne so lange unterbrochen werden, dass sich die Spielerinnen noch einmal einspielten. Korpatsch wehrte dann vier Matchbälle in Serie ab, schaffte aber nicht mehr den Satzausgleich. | 24.06.2022 17:27