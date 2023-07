Stand: 18.07.2023 12:59 Uhr Tennis: Korpatsch im Achtelfinale von Budapest

Tamara Korpatsch ist beim Tennisturnier in Budapest souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die 28-Jährige aus Hamburg, die zuletzt beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon die zweite Runde erreicht hatte, bezwang beim ungarischen Sandplatzturnier die Griechin Valentini Grammatikopoulou 6:4, 6:4. Im Kampf ums Viertelfinale bekommt es Korpatsch mit der an Position acht gesetzten Slowakin Anna Karolina Schmiedlova zu tun. | 18.07.2023 12:59