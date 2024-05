Stand: 09.05.2024 12:26 Uhr Tennis: Kerber zieht in Rom in Runde drei ein

Tennisspielerin Angelique Kerber hat ihren guten ersten Eindruck beim WTA-Turnier in Rom bestätigt. Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel zog mit einem 6:3, 6:0-Erfolg gegen die an Position 17 gesetzte Russin Weronika Kudermetowa in die dritte Runde des Sandplatzturniers ein. Nächste Gegnerin der früheren Weltranglistenersten ist entweder die Belarussin Alexandra Sasnowitsch oder die Russin Jekaterina Alexandrowa. | 09.05.2024 12:25