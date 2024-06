Stand: 24.06.2024 19:06 Uhr Tennis: Kerber und Korpatsch scheiden in Bad Homburg früh aus

Tennisprofi Angelique Kerber sucht weiter ihre Wimbledon-Form. Bei der Generalprobe für den Höhepunkt der Rasentennis-Saison scheiterte die Ex-Weltranglistenerste aus Kiel wie schon in der Vorwoche in Berlin auch beim Turnier in Bad Homburg in der ersten Runde und reist nach dem 5:7, 3:6 gegen die Russin Diana Schnaider ohne Erfolgserlebnis an die Church Road. Schon zuvor war Tamara Korpatsch ausgeschieden. Die Hamburgerin verlor gegen Beatriz Haddad Maia aus Brasilien mit 1:6, 6:7 (6:8). | 24.06.2022 19:05