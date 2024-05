Stand: 11.05.2024 14:45 Uhr Tennis: Kerber erreicht Achtelfinale in Rom - nun gegen Swiatek

Angelique Kerber ist nach einer Vorstellung mit Höhen und Tiefen erstmals seit 2018 ins Achtelfinale des WTA-Turniers in Rom eingezogen. Die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin setzte sich in ihrem Drittrundenmatch gegen die Belarussin Aljaksandra Sasnowitsch 6:3, 7:6 (7:4) durch und ist damit weiter ohne Satzverlust. In der Runde der letzten 16 wartet aber die schwerstmögliche Aufgabe auf die Kielerin. Die frühere Weltranglistenerste trifft auf die aktuelle Nummer eins Iga Swiatek aus Polen. | 11.05.2024 14:45