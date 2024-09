Stand: 12.09.2024 23:17 Uhr Tennis: Hamburgerin Eva Lys sorgt für Sensation in Monastir

Die Hamburgerin Eva Lys hat beim WTA-Tennisturnier in Monastir (Tunesien) eine Sensation gesorgt. Die Weltranglisten-126. besiegte am Donnerstagabend die topgesetzte Belgierin Elise Mertens (Nummer 32 des WTA-Rankings) mit 1:6, 6:2, 7:6 (7:4) und zog ins Viertelfinale der mit 267.082 US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung ein. In der Runde der letzten Acht trifft die 22-Jährige auf die Siegerin des Duells zwischen Zeynep Sönmez (Türkei) und Greet Minnen (Belgien). | 12.09.2024 23:17