Stand: 24.10.2024 13:31 Uhr Tennis: Friedsam erhält Wildcard für Hamburg

Anna-Lena Friedsam (30) erhält als weitere Spielerin neben Olympiasiegerin Belinda Bencic eine Wildcard für das ITF-Tennisturnier in Hamburg. Für die ehemalige Weltranglisten-43. ist es die zweite Veranstaltung nach ihrer sechsmonatigen Pause wegen einer Verletzung an der Patellasehne. Das ITF-75-Turnier ist mit 60.000 Euro dotiert. Es beginnt am Sonntag und läuft bis zum 3. November. Weitere Wildcards gingen in Abstimmung mit dem Deutschen Tennis Bund an die DTB-Talente Julia Stusek (16) und Carolina Kuhl (19). | 24.10.2024 13:45