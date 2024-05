Stand: 10.05.2024 13:49 Uhr TSV Hannover-Burgdorf meldet einen Abgang und einen Neuzugang

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. So haben die "Recken" dem Wunsch von Branko Vujovic entsprochen, den ursprünglich noch bis 2025 laufenden Vertrag bereits in diesem Sommer aufzulösen, teilten sie am Freitag mit. Gleichzeitig gaben die Hannoveraner die Verpflichtung von Vilhelm Poulsen bekannt. Der "vielversprechende Nationalspieler der Färöer-Inseln" erhält einen Zweijahresvertrag und soll mit Renars Uscins halbrechts ein Duo bilden. | 10.05.2024 13:43