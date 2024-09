Stand: 04.09.2024 13:01 Uhr TSV Hannover-Burgdorf in Bestbesetzung gegen VfL Gummersbach

Die TSV Hannover-Burgdorf kann in ihrem Auftaktspiel zur neuen Saison der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19 Uhr) gegen den VfL Gummersbach in Bestbesetzung antreten. Auch die zuletzt angeschlagenen Lukas Stutzke Thomas Solstad stehen Trainer Christian Prokop zur Verfügung. Für das Duell mit dem Altmeister sind bereits mehr als 6.600 Eintrittskarten verkauft worden. Nie zuvor in ihrer bisherigen Bundesliga-Historie hatten die "Recken" am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse einen größeren Zuschauerzuspruch. | 04.09.2024 13:00