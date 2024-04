Stand: 12.04.2024 16:04 Uhr THW Kiel: Battermann bleibt in Lemgo und kehrt nicht zurück

Rückraumspieler Ben Connar Battermann wird am Ende der laufenden Spielzeit nicht vom Handball-Bundesligisten TBV Lemgo Lippe zu Rekordmeister THW Kiel zurückkehren. Wie beide Clubs am Freitag mitteilten, erhält der 20-Jährige im Anschluss an die laufende Ausleihe einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2025 bei den Lippern. "Wir sind froh, dass Ben Connar beim TBV Lemgo Lippe seinen Weg weitergehen kann. Dort hat er Entwicklungs-Möglichkeiten, die er bei uns in der aktuellen Konstellation nicht hätte", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi über den gebürtigen Lemgoer. | 12.04.2024 16:04