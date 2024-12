Stand: 15.12.2024 11:52 Uhr THW-Kapitän Duvnjak kündigt Entscheidung über Zukunft in Kiel an

Kapitän Domagoj Duvnjak vom THW Kiel sieht seine Zukunft offenbar über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus beim Handball-Rekordmeister. "Ich fühle mich gut. Ich bin gesund, ich hoffe, dass das so bleibt. Ich habe immer noch Bock auf Handball. Ich liebe diesen Verein ohne Ende", sagte der 36 Jahre alte Mittelmann am Samstagabend nach dem 32:28-Sieg beim SC DHfK Leipzig bei "Dyn". Der Kroate, der seit 2014 das "Zebras"-Dress trägt, kündigte an: "Wir werden wahrscheinlich bald eine Entscheidung treffen." | 15.12.2024 11:51