Stand: 14.01.2025 08:39 Uhr Stürmer Behrens beim VfL Wolfsburg offenbar vor dem Abschied

Beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg deutet vieles auf einen Abschied von Stürmer Kevin Behrens noch in diesem Januar hin. Der frühere Nationalspieler ist mit seiner Rolle als "Joker" unzufrieden und dürfte den Werksclub bei einem entsprechenden Angebot wohl verlassen. "Es ist oft so, dass eine Situation für einen Spieler nicht zufriedenstellend ist, dass einfach die Spielzeit nicht ausreichend ist. Wenn diese Situationen kommen, dann setzt man sich zusammen. Und wenn es dann keine andere Lösung gibt, als ihn gehen zu lassen, dann ist es halt so", sagte Coach Ralph Hasenhüttl. | 14.01.2025 08:38