Stendel verlängert Vertrag bei der U23 von Hannover 96

Unmittelbar vor den beiden Duellen mit den Kickers Würzburg (29. Mai und 2. Juni) um den Aufstieg in die Dritte Liga hat Trainer Daniel Stendel seinen Vertrag bei der U23 von Hannover 96 verlängert. Der 50-Jährige unterschrieb bei den Niedersachsen für weitere drei Jahre. Stendel, der einst auch als Fußballer und Trainer für die 96-Profis aktiv war, ist seit Juli 2022 Nachwuchscoach in Hannover. Seitdem kam er in der Regionalliga Nord auf einen starken Schnitt von 2,04 Punkten pro Partie. Die laufende Saison schloss Hannover 96 II als Meister ab. | 22.05.2024 15:01