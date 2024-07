Stand: 28.07.2024 18:50 Uhr Starker Olympia-Start für Hamburger Seglerinnen

Die Hamburger Seglerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille haben einen fulminanten Start in ihre Olympia-Premiere hingelegt. In der Bucht von Marseille liegt das 49erFX-Duo vom Mühlenberger Segel-Club zum Auftakt der fünftägigen Serie auf Platz drei. Als jüngste Crew im Feld der 20 Boote kamen sie sowohl mit den leichten Winden als auch mit der Hitze gut klar. Nicht zum Einsatz kamen die Windsurfer Sebastian Kördel und Theresa Steinlein vom norddeutschen Regattaverein. Die olympische iQFoil-Premiere musste in zu flauen und unbeständigen Winden auf Montag verschoben werden. | 28.07.2024 18:49