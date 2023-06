Stand: 28.06.2023 08:40 Uhr Starke verlässt Oldenburg und wechselt zu 1860 München

Manfred Starke verlässt den VfB Oldenburg nach dem Abstieg aus der Dritten Liga und wechselt ablösefrei zum TSV 1860 München. Die Verpflichtung des früheren Fußball-Nationalspielers von Namibia teilten die "Löwen" am Mittwochmorgen mit. Der 32 Jahre alte Offensivmann bestritt in der abgelaufenen Serie 36 Partien für den VfB, in denen er sechs Treffer erzielte. | 28.06.2023 08:40