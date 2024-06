Stand: 26.06.2024 20:47 Uhr Starke Winde: 16 Verletzungen bei Kieler Woche

Böen der Windstärke sechs bis sieben haben das Segeln bei der Kieler Woche am Freitag in eine hochgefährliche Angelegenheit verwandelt. Die Veranstalter kürzten das geplante Rahmenprogramm aufgrund der Witterungsbedingungen ein - dennoch waren am Ende des Tages 16 Verletzungen zu beklagen. Zwei schwerer verletzte Personen kamen ins Krankenhaus. Die Organisatoren sprachen "unterm Strich" von einer "glimpflichen Bilanz". Besonders erleichtert waren alle Beteiligten, als ein zunächst vermisster Segler wieder an Land war. Das Boot des Schweden war auf See zunächst ohne ihn und ohne Segel gefunden worden. | 28.06.2024 14:22