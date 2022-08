Stand: 10.08.2022 16:54 Uhr Stadt Wolfsburg ehrt ihre Vize-Europameisterinnen

Die Stadt Wolfsburg ehrt ihre Vize-Europameisterinnen: Am Mittwoch, 24. August, empfängt Oberbürgermeister Dennis Weilmann die Nationalspielerinnen des VfL Wolfsburg im Gartensaal des Schlosses Wolfsburg. Bei der geschlossenen Veranstaltung wird sich die Wolfsburger Delegation unter anderem in das Gästebuch der Stadt Wolfsburg eintragen. Zehn Spielerinnen des VfL gehörten bei der EM dem deutschen Kader an. | 10.08.2022 16:54