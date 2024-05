Stand: 23.05.2024 17:49 Uhr St. Paulis Smith sagt Länderspiele mit Schweden ab

Eric Smith, Innenverteidiger von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli, hat seine Teilnahme an den Testspielen der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft im Juni aus privaten Gründen abgesagt. Das teilten die Hamburger am Donnerstag via "X" (ehemals Twitter) mit. Der 27-Jährige war am Mittwoch erstmals in den Kader der Schwedischen Nationalmannschaft berufen worden. Trainer Jon Dahl Tomasson hatte ihn für die Test-Länderspiele gegen Dänemark (5. Juni) und Serbien (8. Juni) vorgesehen. Nähere Angaben zu den Gründen für Smiths Absage machten die Hamburger nicht. | 23.05.2024 17:49