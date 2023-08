Stand: 31.08.2023 13:46 Uhr St. Paulis Saad für tunesische Nationalmannschaft nominiert

Elias Saad, Flügelstürmer von Fußball-Zweitligist FC St. Pauli, steht erstmals im Aufgebot der tunesischen Nationalmannschaft. Der 23-Jährige wurde von Trainer Jalel Kadri für die bevorstehenden Partien gegen Botswana und Ägypten nominiert, wie die Hamburger mitteilten. Saad ist seit Beginn des Jahres am Millerntor und hatte zuvor in der Regionalliga für Eintracht Norderstedt gespielt. In zwölf Einsätzen für St. Pauli hat der gebürtige Hamburger bisher vier Treffer erzielt. | 31.08.2023 13:48