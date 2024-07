Stand: 18.07.2024 13:32 Uhr St. Pauli am Freitagabend - Holstein gegen Bayern als Topspiel

Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli tritt zu seinem ersten Auswärtsspiel am 2. Spieltag bei Union Berlin am Freitagabend an (30. August). Das hat die Terminierung der ersten fünf Spieltage der Deutschen Fußball Liga (DFL) ergeben. Mitaufsteiger Holstein Kiel und der VfL Wolfsburg treffen einen Tag später (15.30 Uhr) im Nordduell aufeinander, parallel empfängt Werder Bremen im Weserstadion Borussia Dortmund. Am 3. Spieltag bestreitet die KSV das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern München (14. September, 18.30 Uhr). Spielplan der Bundesliga | 18.07.2024 13:32