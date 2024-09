Stand: 02.09.2024 20:26 Uhr St. Pauli: Saad mit Bänderverletzung, Entwarnung bei Smith

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli muss möglicherweise einige Zeit auf Stürmer Elias Saad verzichten. Der 24-Jährige hat sich im Spiel bei Union Berlin (0:1) am Freitagabend eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das habe eine MRT-Untersuchung im Krankenhaus ergeben, teilten die Hamburger mit. Eine genaue Ausfallzeit wurde nicht genannt. Saad verzichtete auf seine Länderspielreise zur tunesischen Nationalmannschaft. Entwarnung gab es bei Abwehrchef Eric Smith. Er war in Berlin noch in der ersten Halbzeit wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Eine schwere Verletzung könne ausgeschlossen werden, hieß es in der Mitteilung. | 02.09.2024 20:26