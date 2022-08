Stand: 17.08.2022 15:41 Uhr St.-Pauli-Präsident Göttlich weiter im DFL-Präsidium

Oke Göttlich ist weiter im Präsidium der Deutschen Fußball Liga. Der Präsident des FC St. Pauli wurde am Mittwoch bei der DFL-Generalversammlung in Dortmund einstimmig von allen 18 Zweitligaclubs als Vertreter der zweiten Fußball-Bundesliga in das Führungsgremium gewählt. Der 46 Jahre alte Unternehmer ist seit 2019 im DFL-Präsidium. | 17.08.2022 15:41