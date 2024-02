Stand: 19.02.2024 13:17 Uhr Springreiter Thieme gelingt Comeback mit Gold-Pferd Chakaria

Nach einer halbjährigen Pause ist Ex-Europameister Andre Thieme das Comeback mit seinem Gold-Pferd Chakaria gelungen. Der Springreiter aus Plau am See ritt in Ocala (USA) das erste internationale Springen mit der Stute seit einem Start im August des Vorjahres in Pinneberg. Das Paar blieb bei dem Turnier in Florida in beiden Runden eines leichten Springens ohne Abwurf und kam auf Platz zwei. Thieme hatte mit Chakaria 2021 bei der EM in Riesenbeck Einzel-Gold gewonnen. | 18.02.2022 13:10