Stand: 05.10.2023 12:28 Uhr Spieltage terminiert: St. Pauli - HSV freitagabends

Die Deutsche Fußball Liga hat die Spieltage 9 bis 13 (Bundesliga) und 11 bis 15 (2. Liga) zeitgenau angesetzt. Demnach findet das einzige Nordduell in der Bundesliga am Sonntag, 5. November (15.30 Uhr) statt: Der VfL Wolfsburg hat dann Werder Bremen zu Gast. Am gleichen Tag steigt eine Klasse tiefer das Niedersachsenderby: Um 13.30 Uhr empfängt Hannover 96 den Landesrivalen Eintracht Braunschweig. Das Hamburger Stadtduell zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV findet an einem Freitagabend (1. Dezember, 18.30 Uhr) statt. | 05.10.2023 12:28