Stand: 14.07.2024 14:29 Uhr Spanier Baena gewinnt Challenger-Tennisturnier in Braunschweig

Der spanische Tennis-Profi Roberto Carballés Baena hat das ATP-Challenger-Turnier in Braunschweig gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich im Endspiel der Sandplatzveranstaltung deutlich mit 6:1, 6:3 gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp durch. Baena wurde damit seiner Favoritenrolle in der Löwenstadt gerecht. Er war an Nummer eins gesetzt. Von den deutschen Teilnehmern hatte es lediglich Henri Squire ins Viertelfinale geschafft. Dort unterlag der 23-jährige Duisburger van de Zandschulp knapp in zwei Sätzen. | 14.07.2024 14:29