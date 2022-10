Stand: 25.10.2022 22:39 Uhr Sieg über München: Bremerhaven festigt DEL-Spitzenplatz

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das Spitzenspiel gegen München gewonnen und ihren ersten Platz gefestigt. Dank des einzigen Treffers durch Nino Kinder (52.) setzten sich die Norddeutschen mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) durch, es war für Bremerhaven bereits der sechste Sieg in Serie. Nach 15 Saisonspielen liegen die Pinguins (34) jetzt vier Punkte vor dem Verfolger München (30), der die Tabellenführung erst am Sonntag an die Gastgeber verloren hatte. Ergebnisse/Tabelle | 25.10.2022 22:38