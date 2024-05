Stand: 14.05.2024 15:18 Uhr Senatsempfang für den FC St. Pauli

Die Stadt Hamburg wird den FC St. Pauli anlässlich des Bundesliga-Aufstiegs am Pfingstmontag ehren. "Es ist eine gute Tradition, dass der Senat besondere Leistungen und Erfolge Hamburger Sportvereine mit einem Senatsempfang im Rathaus würdigt", heißt es in der Einladung von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an St. Paulis Präsident Oke Göttlich. Am Pfingstmontag plant der Club auch seine große Aufstiegsfeier, die als "Demonstration für Demokratie und Clubkultur" angemeldet ist. | 14.05.2024 15:16