Stand: 02.08.2024 13:10 Uhr Seglerinnen Bergmann und Wille verpassen 49erFX-Medaille

Die deutschen Segel-Medaillenhoffnungen bei den Frauen im 49erFX bei den Olympischen Spielen haben sich nicht erfüllt. Die Hamburgerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille, die als Fünfte mit Tuchfühlung nach vorn in den Abschlusstag gegangen waren, verpassten am Ende einen Platz auf dem Podest doch deutlich. Die Entscheidung war wegen der flauen Winde im Segelrevier vor Marseille auf Freitag verschoben worden. Gold ging an Odile van Aanholt/Annette Duetz aus den Niederlanden vor den Duos aus Schweden und Frankreich. | 02.08.2024 12:57