Stand: 06.11.2024 10:19 Uhr Segeln: Stuhlemmer und Kohlhoff trennen sich

Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff vom Kieler Yacht-Club gehen getrennte Wege. Statt im Nacra 17 will die bisherige Vorschoterin künftig ihr Glück beim Windsurfen in der iQFoil-Klasse suchen. Mit Kohlhoff gewann sie 2021 Olympia-Bronze. In diesem Jahr reichte es für das norddeutsche Duo bei den Spielen in Frankreich nur zu Rang acht. "Paul und ich haben es mit der Bronzemedaille in Tokio gemeinsam geschafft, uns einen Lebenstraum zu erfüllen", sagte Stuhlemmer: "Wie in vielen Lebensbereichen gab es zahlreiche Gründe für diese Entscheidung. Unsere Wege haben sich außerhalb des Sports in unterschiedliche Richtungen entwickelt." | 06.11.2024 10:17