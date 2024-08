Stand: 06.08.2024 19:37 Uhr Segeln: Kohlhoff/Stuhlemmer ohne Medaillenchance

Die Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (Kiel) müssen ihren Traum von einer Medaille im Nacra 17 begraben. Bei erneut schwierigen Bedingungen vor der Küste von Marseille zog das Duo zwar in das finale Rennen am Mittwoch ein, mit den Einzelplätzen 14, 17 und zehn fielen die Deutschen aber auf Rang acht in der Gesamtwertung zurück. Das Podest können sie nicht mehr erreichen. Die Medaillenhoffnungen des deutschen Segelteams stützen sich nun allein auf die Kiter. Der Cuxhavener Jannis Maus überzeugte als Achter und Zweiter erneut und hält als Gesamtsechster Anschluss an die Spitze. Auch Leonie Meyer aus Kiel bleibt auf Rang fünf in Tuchfühlung zum Podium. | 06.08.2024 19:12