Stand: 10.12.2024 21:35 Uhr Schwimmen: Wellbrock gewinnt Silber bei der Kurzbahn-WM

Florian Wellbrock hat sich bei der Kurzbahn-WM in Budapest mit der Silbermedaille über 1.500 m Freistil zurückgemeldet. Der gebürtige Bremer, der bei den olympischen Sommerspielen in Paris enttäuscht hatte, schlug am Dienstagmittag in 14:17,27 Minuten an - nach stundenlanger Wartezeit stand fest: Das reicht für das Podest. Schneller war am Abend nur der 19 Jahre alte Tunesier Ahmed Jaouadi (14:16,40). Sven Schwarz aus Hannover (14:22,29) wurde Fünfter. | 10.12.2024 21:35