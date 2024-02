Stand: 14.02.2024 17:29 Uhr Schwimmen: Schwarz sichert sich Olympia-Ticket

Sven Schwarz hat bei der Schwimm-WM on Doha über 800 m Freistil eine Medaille verpasst. Der 22-Jährige aus Hannover kam am Mittwoch im Finale in 7:44,29 Minuten auf Rang vier, sicherte sich damit aber noch vor Florian Wellbrock auf dieser Strecke vorzeitig das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Der Freiwasser-Olympiasieger aus Bremen war tags zuvor bereits im Vorlauf ausgeschieden. Am Sonnabend stehen für Wellbrock und Schwarz die 1.500 m an. | 14.02.2024 17:29